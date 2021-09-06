Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, üniversiteli öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuruların başladığını söyledi.

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Bakan, Twitter paylaşımında “Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı…” diye yazdı.

Buna göre yurtlara 12 Eylül, saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.