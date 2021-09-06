Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, üniversiteli öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuruların başladığını söyledi.
Bakan, Twitter paylaşımında “Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı…” diye yazdı.
Buna göre yurtlara 12 Eylül, saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.
10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.
1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.