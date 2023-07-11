Bakan Bolat: İkinci el araçta satışlar gevşedi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ”İkinci el araçta satışların gevşediğini müşahede ediyoruz. Birkaç hafta zaman alacak ama istikrarı kısa sürede piyasada sağlayacağız” dedi.

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Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor.

Bazı modellerdeyse bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor. Otomobilin Türkiye’de ulaşılabilir olmasını zorlaştıran bir diğer neden de döviz kurundaki yükseliş.

Bu nedenlerle ikinci el piyasasında zam furyası devam ediyor. İkinci el araçlar, sıfırına ulaşmak zorlaştığı için daha yüksek fiyata satılıyor.

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, artık ikinci el araçların sıfır fiyatından yükseğe satılamayacağı bildirilmişti. Düzenlemeye uymayanlaraysa para cezası uygulanacak.

Göreve başladığında ilk icraat olarak ikinci el otomobil piyasasına ilişkin harekete geçtiğini anlatan Bakan Bolat, sektöre ilişkin tebdili kıyafetle yoğun denetim gerçekleştirdiklerini ve tespit edilen stokçuluk faaliyetlerine ceza kestiklerini söyledi.

Bolat şunları söyledi: ”Bayilerin bir kısmının, stokladıkları araçları mecbur kalıp piyasaya sürmeye başladıklarını ‘araç yok’ dedikleri müşterilerini ve hatta galerileri arayıp ‘araç var, almak ister misiniz’ dediklerini müşahede ediyoruz. İkinci elde satışların gevşediğini müşahede ediyoruz, fiyatlarda da daha yüksek olan ikinci el satışların, sıfır araç satış fiyatına doğru aşağı doğru ivme kazandığı gözlemini yaptık. Birkaç hafta zaman alacak ama burada istikrarı kısa sürede piyasada sağlayacağız.”