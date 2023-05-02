Bakan Bilgin: Hayat pahalılığı ücretleri aşındırıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hayat pahalılığının ücretleri aşındırdığını vurguladı.

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Aynı zamanda AKP Ankara milletvekili adayı olan Bilgin, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla ilgili konuşan Bilgin, “Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız” dedi

Asgari ücretle ilgili soru üzerine Bilgin, asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptıklarını ancak hayat pahalılığının ücretleri aşındırdığını belirterek, temmuzda asgari ücretle ilgili yeni bir düzenlemenin geleceğini bildirdi.