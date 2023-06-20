Bahçeli’ye göre üniversite sınavı yakında kaldırılabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversite sınavlarının yakında kaldırılabileceğine işaret etti.
Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında üniversite sınavlarına değindi.
Bahçeli’nin açıklaması şöyle:
*Ülkemizde yaklaşık 27 milyon öğrenci vardır. Bu sayı pek çok ülkenin nüfusundan fazladır. Zenginlik buradadır.
*Bize düşen gençleri sınavdan sınava sokmaktan çıkarıp tekdüze eğitim mantığına havale etmemektir.
*Biz gençliği sınavlarla bulmadık, bu yolda da kaybetmeyiz. Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzakta değildir.