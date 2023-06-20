Bahçeli’ye göre üniversite sınavı yakında kaldırılabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversite sınavlarının yakında kaldırılabileceğine işaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. (AA)

Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında üniversite sınavlarına değindi.

Bahçeli’nin açıklaması şöyle:

*Ülkemizde yaklaşık 27 milyon öğrenci vardır. Bu sayı pek çok ülkenin nüfusundan fazladır. Zenginlik buradadır.

*Bize düşen gençleri sınavdan sınava sokmaktan çıkarıp tekdüze eğitim mantığına havale etmemektir.

*Biz gençliği sınavlarla bulmadık, bu yolda da kaybetmeyiz. Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzakta değildir.