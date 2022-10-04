Bahçeli’den EYT açıklaması: Bu yıl bitmeden bu yara kapanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2022 bitmeden emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarının çözüleceğini iddia etti.

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Meclis’teki yeni yasama döneminde ilk grup toplantısında konuşan Bahçeli, özetle şunları dedi:

* TBMM’de milletimizin beklenti ve taleplerini birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi EYT’li kardeşlerimizin mağduriyetidir. Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, adaletsizlik köklü bir çözüme kavuşturulacaktır.

* MHP, Türkiye’nin son siperidir. MHP, Türk milletinin ruh köküdür. Anketler şunu bunu söylemiş bizim için vızıltıdır.

* Putin ilhak kararını açıklamıştır. Ukrayna’nın egemenlik haklarına saygı duyulmalı. Ukrayna’nın egemenlik haklarına yönelik bölücü operasyonu asla tasvip etmiyoruz. Kırım’ın ilhakına nasıl karşı çıktıysak aynı tavrı son ilhak kararına da gösteriyoruz.

* Başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Bu çözülmüş bir meseledir. Böyle bir yasa TBMM’ye geldiğinde MHP başörtüsü konusunda vermiş olduğu Meclis kararının arkasında durur yeni karara ihtiyaç olmadığını söyler. Sayın Kılıçdaroğlu milletvekillerinden başlasın başörtüsüne.

* İran’da Mahsa Amini isimli genç kızın gözaltına alınması ve sonrasında patlayan şiddet olayları neredeyse bir isyan noktasına ulaşmıştır. Kadın hakları ve özgürlük üzerine inşa edilen gösteriler, dış etkilerle farklı bir boyut kazanmıştır. Dileğimiz İran’da sükut ortamının bir an önce oluşmasıdır.