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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli ve İnce’nin sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin oy kullandığı sandıklardan Kemal Kılıçdaroğlu önde çıktı.

Fotoğraf: AA

İnce, üç gün önce cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini açıklamıştı. Ancak kimi destekleyeceğine ilişkin bir açıklama yapmamıştı.


İnce’nin oy verdiği Çankaya Yaşamkent Mahallesi’ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi’nde 4617 numaralı sandıkta 361 oy kullanıldı. Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 296 oyla birinci oldu.

Sandıktan Tayyip Erdoğan’a 50, İnce’ye ve Sinan Oğan’a 12 oy çıktı.

Bahçeli’nin sandığı

Bahçeli’nin oy kullandığı Anıttepe Ortaokulu’ndaki 1296 numaralı sandıkta oy sayım işlemi tamamlandı. Sayım sonuçlarına göre, cumhurbaşkanı adaylarından Kılıçdaroğlu 238 oyla birinci oldu. Sandıktan Erdoğan’a 57, Sinan Oğan’a dört, cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce’yeyse bir oy çıktı.

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