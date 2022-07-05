Bahadır Özgür: Evcil’in ilmek ilmek ördüğü tezgâh

Soylu’nun “10 ayda ilmek ilmek ördük” dediği operasyonun konusu AKP ile yaşıt. Henüz 2004’te bir istihbarat raporunda Evcil’in demir çelik fabrikalarına çöktüğü anlatılmıştı. İzmir’de de bir başka olayın davası hâlâ sürüyor.

Bir ülkenin demir çelik sektörünün yüzde 10’u mafyanın eline nasıl geçer? 40 milyon ton üretimi, 50 milyon ton kapasitesiyle dünyada 7’nci sıradaki bir ülkenin, 4 milyon tonluk altyapısının yağmalanmasına kim izin verir?

Derler ya, “Yer yerinden oynamalı” diye; tam öyle bir olayla karşı karşıyayız işte. Peki, neden oynamıyor?

Geçen hafta “Demir Yumruk” adıyla demir çelik sektörüne bir operasyon yapıldı. 14’ü fabrika 95 işyeri basıldı, yüzlerce araç ve gayrimenkule el koyuldu. İlk 500’e girmiş 3 fabrikanın çetelere geçtiği, 25 milyar liralık kamu zararının olduğu, 3 ayrı suç örgütünün yönetici ve üyesinin gözaltına alındığı açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mağrur bir tavırla, “10 aydır ilmek ilmek ördük. Hiç bilgi sızmadı” dedi. Sızmasına da gerek yoktu zaten. Göz göre göre yaşandı her şey çünkü.

Bahadır Özgür’ün yazısı