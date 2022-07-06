Bahadır Özgür: 20,6 milyar liralık vurgunun paravan ağı

Demir çelikteki 25 milyar TL’lik kamu zararının, 20,6 milyar TL’si DETAŞ’ın sahte fatura ağından kaynaklanıyor. Bu ağ ise oldukça geniş ve Ankara merkezli. Özellikle genç yaşında edindiği servetle bir isim dikkat çekiyor. Yine tanıdık bir manzara. Yaşı genç. Pahalı saatlerini, lüks arabalarını, özel jet ve yat seyahatlerini sosyal medyada sergilemeyi seviyor. Giyimi, bakışı, tıraşıyla tam bir ‘AKP dönemi zengini’ prototipi. Ama alışkın olduğumuz üzere akranları gibi kamu ihaleleriyle değil, sanayiyle servet yapmış! Oysa hikâyenin esası hiç de öyle değil. O da Balzac’ın “her servetin altında bir suç yatar” sözünü sonuna kadar haklı çıkaranlardan. Peki, kim bu ve kısa sürede nasıl zenginleşti?

Geçen hafta yapılan “Demir Yumruk” adlı demir çelik sektörüne yönelik operasyonda resmi açıklamaya göre 3 ayrı suç örgütü işin içinde. Erol Evcil’in ABA Grubu, Süleyman Eryılmaz’ın Eryılmaz Metal’i ile Melih ve Hakan Karabacak kardeşlerin DETAŞ AŞ’si. İlk ikisi uzun zamandır çeşitli suçlarla kamuoyunda da sık sık gündeme geliyordu zaten. DETAŞ ise bu yönüyle çok da bilinmiyordu. Aksine 1979’da kurulmuş enerji ve özellikle Ankara’da yaptığı büyük inşaat projeleriyle dikkat çeken bir şirketler grubu olarak tanınıyordu. Lakin şu anki soruşturmanın odağında duruyor.

Bahadır Özgür’ün yazısı