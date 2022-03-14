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Yaramazlara biraz batar!

Bağcılar’da hastanenin ek bina inşaatında yangın: Acilin bir kısmı kapatıldı


İstanbul’daki Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin inşaat halindeki ek binasının bodrum katında çıkan yangın nedeniyle acil bölümünün bir kısmı kapatıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre hastanenin yanındaki inşaatı süren ek hizmet binasının bodrum katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun dumanın oluştuğu binada bazı işçiler mahsur kaldı.


Hastanenin ana binasında sağlık hizmeti sürerken, yoğun duman nedeniyle acil bölümündeki durumları ağır olmayan ve ayakta tedavi edilen hastaların bakıldığı yeşil alan kapatıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan işçileri kurtardı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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