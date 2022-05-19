Bağcığınızı yanlış bağlıyor olabilirsiniz: Doğru teknik tam tersi yönde

Bunca yıl pratikten sonra bağcık bağlamayı öğrendiğinizi sanıyor olabilirsiniz. Ancak muhtemelen bağcıklarınızı yanlış bağlıyorsunuz.

Fotoğraf: Alexandr Podvalny/Unsplash

Bağcığınız sık sık çözülüyorsa nedeni yanlış bağlamanız olabilir.

BBC’nin hazırladığı video habere göre ayakkabı bağcığının tarihi çok eskilere dayanıyor: 2010’da yapılan kazılarda arkeologlar 5 bin 500 yıl öncesine giden bağcıklı deri ayakkabılar buldu.

Ayakkabılar geçen yıllarda çok değişse de çoğu hala bağcıklı.

ABD’deki University of California Berkeley’de 2017’de yapılan bir çalışmada makina mühendisleri neden bağcıkların çözüldüğü sorusu üzerine kafa yordu.

Koşu bandında koşucular ve sarkaça takılı robotik bacaklar kullandılar. 15 dakikalık laboratuvar testinde geleneksel yolla bağlanan bağcıkların hepsi çözüldü.

Sorun bağlama işleminin ilk kısmında soldaki ipi alıp sağa doğru bağlamak ve ardından kurdeleyi yine aynı yönde bağlamaktan kaynaklanıyor. Bu bağlama şekline ‘büyükanne düğümü’ adı verilyor.

Oysa yapılması gereken kurdeleyi diğer taraftan bağlamak. Yani ilk tavşan kulağını elinize aldığınızda diğer ipi içeriden dışarı doğru üzerine atmak yerine dışarıdan içeri doğru alıp kurdeleyi tamamlamak.

Laboratuvar testlerinde bu bağlama şeklinin yüzde 50 oranında başarılı olduğu görüldü.