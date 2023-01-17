Bacağı kesilen kediyi itfaiyeciler sahiplendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde itfaiye ekipleri, sıkıştığı otomobil motorundan kurtardıktan sonra tedavi sürecinde bacağı kesilmek zorunda kalınan kediyi sahiplendi.
AA’nın haberine göre, Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi, 3 Aralık’ta Yokuşbaşı Mahallesi Külcü Sokak’ta bir kedinin otomobilin motor kısmına sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
İtfaiye erleri, aracın motor kayışına sıkışan kediyi güçlükle kurtardı. Sağ bacağı büyük ölçüde zarar gören kedi, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İtfaiye personeli, uzun süren tedavisinin ardından bir bacağı kesilmek zorunda kalınan kediyi sahiplenmeye karar verdi. Kedi, belediyenin veteriner hekimi Ender Çolak tarafından Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine getirilerek ekiplere teslim edildi.
İtfaiye Eri Çağatay Uysal, ‘üç bacaklı’ anlamına gelen ‘Tripod‘ adını verdikleri kediye, itfaiye binasında oluşturdukları özel alanda bakacaklarını söyledi.