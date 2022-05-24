Babylon Soundgarden hafta sonunda: Weval, Gaye Su Akyol, Yüzyüzeyken Konuşuruz…

Babylon Soundgarden müzik festivali bu hafta sonu bomontiada’da gerçekleşecek.
Babylon Soundgarden’da Weval , Yüzyüzeyken Konuşuruz, Gaye Su Akyol, Hey! Douglas (Live), Artz & Bugy, Sattas, Dilan Balkay, Mert Demir, Bosphoroots, Geeva Flava, Simba Roots Sound System, Balkan Marching Band sahne alacak.
İstanbul Şişli’deki bomontiada’da İki gün sürecek festivalin biletleri 200 liradan (bir günlük) satışta.
Festival programı şöyle:
28 Mayıs Cumartesi
Weval
Hey! Douglas (Live) – Artz & Bugy
Dilan Balkay – Bosphoroots – Balkan Marching Band
Simba Roots Sound System – Volkan Judocu
Bant DJs
29 Mayıs Pazar
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Gaye Su Akyol
Sattas – Mert Demir – Geeva Flava
Kaan Düzarat – Hünkar
Garan Garan