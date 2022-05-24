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Yaramazlara biraz batar!

Babylon Soundgarden hafta sonunda: Weval, Gaye Su Akyol, Yüzyüzeyken Konuşuruz…


Babylon Soundgarden müzik festivali bu hafta sonu bomontiada’da gerçekleşecek.

Babylon Soundgarden’da Weval , Yüzyüzeyken Konuşuruz, Gaye Su Akyol, Hey! Douglas (Live), Artz & Bugy, Sattas, Dilan Balkay, Mert Demir, Bosphoroots, Geeva Flava, Simba Roots Sound System, Balkan Marching Band sahne alacak.


İstanbul Şişli’deki bomontiada’da İki gün sürecek festivalin biletleri 200 liradan (bir günlük) satışta.

Festival programı şöyle:
28 Mayıs Cumartesi
Weval 
Hey! Douglas (Live) – Artz & Bugy 
Dilan Balkay – Bosphoroots  – Balkan Marching Band 
Simba Roots Sound System – Volkan Judocu 
Bant DJs 

29 Mayıs Pazar
Yüzyüzeyken Konuşuruz 
Gaye Su Akyol
Sattas – Mert Demir – Geeva Flava
Kaan Düzarat – Hünkar 
Garan Garan

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