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Yaramazlara biraz batar!

Babasını öldürüp sobada yakan şahıs yakalandı

Çankırı’da babasını öldürüp sobada yakan şahıs gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi’ndeki bir evde yaşayan İ.D. (40) ile babası Hasan D. (68) arasında iki gün önce henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.


Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, babasını bıçakla öldürüp cesedini baltayla parçalayarak evdeki sobaya attı.

Hasan D’den bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine evin olduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin evde yaptığı aramada, sobada Hasan D’ye ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları bulundu.

Olayla ilgili ifadesi alınan İ.D, babasını öldürdüğünü itiraf etti. İ.D’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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