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Babasını ‘corona’ nedeniyle kaybeden Ebru hemşire aşılamada görevli: Keşke ona da yapabilseydim

Covid-19 salgını nedeniyle babasını kaybeden hemşire Ebru Ulu, görevli olduğu hastanede aşılama çalışmalarına katılıyor.

Fotoğraf: AA

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde görevli 13 yıllık hemşire Ebru Ulu, 63 yaşındaki babası Ayhan Bozkurt’un geçen yılın kasım ayında Covid-19’a yakalandığını söyledi.


Babasınnı birkaç günü evde geçirdikten sonra enfes alamaz, konuşamaz hale geldiğini ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığını anlatan Ulu şöyle devam etti:

“Bu süreçte yanındaydım. Orada onun nefes alamadığını görmek beni yıprattı. Bu aşının gelmesini çok istiyordum. ‘Keşke babama da aşı yapabilseydim’ diye çok düşündüm. Babama aşı yapmayı çok istedim. Gerçekten tarifi çok zor. Hiç kimse bu hastalığa yakalanmasın. Herkesin aşı olup bir an önce bu virüsten kurtulmasını canıyürekten istiyorum. Babam yoğun bakımda kaldıktan bir süre sonra bende de tat kaybı başlayınca test yaptırdım ve pozitif çıktı. Kendimden çok babamın süreci aklımdaydı, çok fazla semptom yaşamadım. Zaman zaman öksürüğüm oluyordu. Bir hafta 10 gün içinde ikinci testim negatife döndü. Daha sonra babamın öldüğü haberini aldık.”

Ulu, babasının ölümünden iki gün önce de annesinin Covid-19’a yakalandığını aktararak, “Daha sonra da annemle bu süreci yaşadık. Annemin yanındaydım, onu iyileştirmeye çalıştım. Ona destek oldum. Her türlü ağır ve sıkıntı bir dönemdi” dedi.

Aşı konusunda öncü olmanın kendisini gururlandırdığını belirten Ulu, “Birebir yaşamış biri olarak herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Mutlaka aşınızı olun ve en azından bizim yaşadıklarımızı yaşamayın. Allah kimseye yaşatmasın, onun için de lütfen el ele verelim” ifadelerini kullandı.

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