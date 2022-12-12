Babacan’dan burs ve kredi tablosu: Her ay gençlerin cebinden alınan 80 dolar nerede?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yıllara göre KYK kredileri ve burslarını dolar bazında karşılaştırarak “Her ay gençlerin cebinden alınan 80 dolar nerede?” diye sordu.

Fotoğraf: DEVA Partisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısı sonrası üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini açıklamıştı.

Babacan, Twitter’dan tablo paylaşarak 2013’te aylık 147 dolar olan burs ve kredilerin şimdi 67 dolara denk geldiğini söyledi: “KYK kredileri ve bursları 850 liradan 1250 liraya yükseltilmedi. Aylık 147 dolardan 67 dolara düşürüldü. Her ay gençlerin cebinden alınan 80 dolar nerede?”