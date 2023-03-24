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Yaramazlara biraz batar!

Aziz Yıldırım’a haksız tutukluluk tazminatı ödenecek

Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım, haksız yere cezaevinde tutulduğu gerekçesiyle açtığı tazminat davasını kazandı.

Fotoğraf: AA

Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar, dönemin özel yetkili İstanbul savcısı, ‘FETÖ’den aranan Zekeriya Öz’ün talimatıyla 3 Temmuz 2011’de başlayan soruşturma kapsamında tutuklanmış ve 364 gün sonra tahliye edilmişti.


Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 2021’de yerel mahkemenin beraat kararını onaylamasıyla dava Aziz Yıldırım yönünden kapanmıştı.

Yıldırım, ‘futbolda şike davası’nın kumpas olduğuna karar verilmesinin ardından cezaevinde tutuklu kaldığı günler için mahkemeye başvurarak 777 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım’a maddi ve manevi 108 bin liranın tutukluluk tarihinden itibaren yasal faiziyle ödenmesine hükmetti. Bu kararın ardından dosya istinaf mahkemesine taşındı.

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada, alınacak tazminatların tamamının Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Kurumları’na bağışlanacağını duyurmuştu.

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