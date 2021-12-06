Aziz Sancar’dan Türk dünyasına temel bilimlere yatırım yapma tavsiyesi

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk dünyasına, temel bilimlere yatırım yapma tavsiyesinde bulundu.

AA’nın haberine göre Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’nin düzenlediği ekonomi forumuna katılmak üzere bu ülkenin başkenti Bakü’de bulunan Sancar, basın toplantısı düzenledi.

Sancar, “Bilim ve teknolojide kuvvetli olmak. Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyası bilim ve teknolojide ileride olursa biz ne sahada ne masada savaş kaybederiz” dedi.

‘İHA ve SİHA’larımızın temelinde bilim var’

Beş yıldır Türk dünyasını ziyaret ettiğini ve yöneticilere temel bilimlere yatırım yapmalarını tavsiye ettiğini anlatan ve bu tavsiyesini yineleyen Sancar şöyle devam etti: “Tam bağımsızlık ve hakkımızı koruyabilecek seviyeye ulaşmayı istiyorsak temel bilime yatırım yapmalıyız. Ben bir Türk milliyetçisiyim. Türk milliyetçiliğinin bir yönü de bilimde kuvvetli olmaktır. Bilimde kuvvetli olmazsan dış güçlerin yaptıklarına karşı koyamazsın. İHA ve SİHA’larımızın temelinde bilim var. Kaynaklarımız var. İnsan gücümüz var. Büyük potansiyelimiz var. Yeter ki gücümüzü temel bilime verelim. Çocuklarımızı deneysel bilime alıştıralım.”

‘Covid-19 tabiattan çıktı’

Sancar, corona virüsünün ‘doğal mı yapay mı’ olduğuna dair bir soruyu, “Covid-19’u Çinliler icat etmedi. Birçok şayialar konuşuluyor. Covid-19 tabiattan çıktı. Bu kadar” diyerek yanıtladı.