Diken

Yaramazlara biraz batar!

Aziz Çelik: Kod-29’dan dokuz yeni kod oluşturmak yaşanan keyfiliği ortadan kaldırmıyor

SGK’nin Kod-29 kapsamındaki keyfi işten çıkarmalara karşı bulduğu çözüm ise yeni Kod-29’lar yaratmaktır.

Meselenin özünü bilmeyenler veya bilmezden gelenler SGK’nin bu yeni uygulamasını “Kod-29 mağduriyeti çözüldü” şeklinde duyurdular.

Reklam

SGK 1 Nisan 2021 tarihli genelgesiyle Kod-29’u listeden çıkardı ve bunun yerine 41 nolu koddan sonra gelmek üzere 42’den 50’ye kadar 9 yeni kod ekledi.

Bu kodlarda İş Kanunu 25/II’de yer alan her bir ihlal ayrı bir kod haline getirildi.

Böylece işverenin SGK’ye yapacağı bildirim genel olarak 25/II’den değil bu maddenin her bir alt bendinden (Örneğin 25/II-a, 25/II-b gibi) detaylı olarak yapılacak.

Reklam

Böylece işçinin devamsızlık, hırsızlık, hakaret veya bir başka gerekçeyle çıkarıldığı belirtilmiş olacak.

Bu uygulama “büyük müjde” olarak sunuldu.

Ancak Kod-29’dan 9 yeni kod oluşturmak yaşanan keyfiliğin özünü ortadan kaldırmıyor.

İşverenler, bu alt kodlardan birini kullanarak işçiyi keyfi olarak işten çıkarmaya devam edecektir

Aziz Çelik’in yazısı

SON HABERLER

Müftüoğlu: Bir ay tam kapanma da yetmez

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, birçok uzmanın dile getirdiği dört haftalık tam kapanmanın ‘yangını kontrol altına alabileceğini’ ancak yetmeyeceğini söyledi.

İşsizlik rakamları açıklandı

Eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı şubat ayında bir önceki aya göre 1.2 puan azalarak yüzde 28.3 oldu.