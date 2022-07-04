Aziz Çelik: Asgari ücretin 1970’lerdeki düzeyi korunsaydı

Zamlı asgari ücret 1980’lerdeki düzeyinde. Oysa Asgari ücretin 1970’lerdeki düzeyi korunsaydı 2022’de 10 bin liranın üzerinde asgari ücret hayal olmazdı.Türkiye ekonomisinin büyümesi buna müsait. Sadece 2016’dan bu yana asgari ücret büyümeden adil pay alsaydı bugün asgari ücretin 8 bin 100 lira olması gerekirdi.

Asgari ücret yüzde 29,3’lük artışla 5 bin 500 TL olarak açıklandı. Uzun yıllar sonra asgari ücrete yıl içinde ikinci kez zam yapıldı. Asgari ücrete zam yapılmasına karşı çıkan hükümet yüksek enflasyon nedeniyle yaşanan pahalığın yarattığı tepkiyi bir parça gidermek için sonunda asgari ücrete zam yapılması gerektiğini kabul etti. Asgari ücrette 1247 TL artış yapıldı. Bu artışın toplumdaki beklentinin çok altında olduğu açık. Dahası bu artış asgari ücrette yılın ilk beş ayında yaşanan 1525 TL düzeyindeki artışı dahi telafi etmedi.

Türk-İş’in bekâr bir işçinin yaşam maliyetini 8 bin 300 TL olarak açıklarken 5 bin 500 TL’ye imza atması ve asgari ücretin açıklandığı o fotoğraf karesine zoraki sokulması bu asgari ücret döneminin uzun yıllar boyunca hatırlanacak hazin yönleriydi.

Aziz Çelik’in yazısı