Aziz Çelik: Asgari ücret artışı tartışmalı resmi enflasyon oranının oldukça altında kalacak

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Asgari ücretin kaç lira olacağı konusunda çeşitli kehanetler dolaşıyor. Bir tahminde bulunmayacağım ama ne olmayacağını söylemek mümkün. Asgari ücret artışı tartışmalı resmi enflasyon oranının oldukça altında kalacak.

Yıl sonu resmi TÜFE yaklaşık yüzde 45-46 olacak. Açıklanacak asgari ücret oranı bunun çok altında kalacak. Böylece asgari ücretle çalışanlar enflasyona ezdirilmiş olacak. Asgari ücret 2024 ocak ayından bu yana yaklaşık 6-7 bin lira kaybetmiş durumda. 23-24 bin liralık asgari ücret asgari ücretin bir önceki yıl düzeyinde kalması anlamına gelecek. Asgari ücreti enflasyona endeksli tartışmak ciddi bir tuzaktır.

Her ne kadar ekonomi yönetimi “geçmişte şu kadar artış yaptık. Asgari ücret 20 yılda enflasyonun şu kadar üstünde arttı” dese de bunlar boş laftır. Önemli olan asgari ücretin son geldiği düzeyin korunup korunmadığıdır. Hükümet tartışmalı resmi enflasyon düzeyinde bile bir zam yapmayacak. Bunun temel nedeni izlenen ekonomi politikasının ücretleri bastırmaya yönelik olması, kısaca “kemer sıkma” politikasıdır.

Hükümet, yerli ve uluslararası sermeye çevreleri asgari ücret için yüzde 25-30 limiti belirlemişti. Asgari ücret bunun bir miktar üzerine çıkarsa bunun nedeni kamuoyunda yükselen beklenti ve tepkiler olacaktır.

Aziz Çelik’in yazısı