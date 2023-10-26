Aytunç Erkin: Sorun sözde değil eylemde

Dönemin AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, 14 Haziran 2010 tarihli Milliyet gazetesinde, “İsrail’le kriz” sorusuna şu yanıtı verdi: Çelik: Türkiye’de antisemitizmin bir geçmişi var. Fakat bizimle birlikte antisemitizm falan yok. Aksine bakın Sayın Başbakan’ın bu çıkışları olmasa Türkiye’de antisemitizm daha çok artar. Milliyet: Yani bir anlamda şişede biriken gaz mı kaçırılmış oluyor bu sayede? Çelik: Elbette, halk şöyle düşünüyor, ‘Verilmesi gereken tepkiyi benim devletim veriyor zaten.’ Milliyet: Ve sakinleşiyor, öyle mi? Çelik: Ve sakinleşiyor, çünkü ‘Benim adıma Tayyip Erdoğan konuşuyor’ diyor. Dün… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısını izlerken aklıma bu röportaj geldi.

Sonuçta; Türkiye-İsrail ilişkileri zaman zaman “gerginlikler” yaşansa da olumlu bir şekilde sürdü. Örneğin… Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) özel ticaret sistemi verilerine göre AKP iktidarının başladığı 2002 yılında Türkiye’nin İsrail’e ihracatı 861.4 milyon dolar; İsrail’den ithalatı ise 544.5 milyon dolar. 2022’de ihracat 6.74 milyar dolara yükselirken ithalat da 2.17 milyar dolara çıktı. Ticaret hacmi de 1.41 milyar dolardan 8.91 milyar dolara ulaştı. Buna göre ticaret hacmi son 20 senede yüzde 532 artış gösterdi. Sorun sözde değil eylemde.

Aytunç Erkin’in yazısı