Aytunç Erkin: Seçil Erzan’ın Whatsapp yazışmalarındaki ipucu

Adli Bilişim Uzmanı, Siber Suçlar ve Güvenliği Uzmanı Recep Kalaycı tarafından incelenen Seçil Erzan’a ait cep telefonunun mesajlaşma trafiğini içeren bilirkişi raporu, davaya bakan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 553 sayfalık raporda, Seçil Erzan’ın mağdurlarla yaptığı mesajlaşma ve Whatsapp trafiği ortaya koyuldu.

Tanın Yılmaz: 2.5 milyon doları yurt dışına çıkardın

Bu noktada Erzan ile Tanın Yılmaz arasında yaşanan “konuşma trafiğinde” çarpıcı ifadeler var.

Tanın Yılmaz: Seçil, bugüne kadar Candaş’a kaç para verdin? Futbolculardan topladıklarını bu herif mi yedi yoksa? Başkaları var mı?

Tanın Yılmaz: Ya da parayı yurtdışında mı?

Seçil Erzan: Sadece 100 bin dolar aldı.

Tanın Yılmaz: Geç allah aşkına.

Seçil Erzan: Tanın inanmak istemiyorsun. Ben bu hale mi düşerdim öyle bir şey olsa.

Tanın Yılmaz: Sadece bugün 150 dolar komisyon veriyorsun, kendine dürüst ol azıcık ya.

Seçil Erzan: Vermiyorum Tanın.

Tanın Yılmaz: 2 araba vb… 100 bin dolar ile mi oldu? Bu 2.5 milyon da sizin yurtdışına çıkarttığınız paralardan…

Seçil Erzan: Saçma şeyler olmaya başladı ben şu an özgürlüğümün derdine düştüm 100 bin USD aldı.

Tanın Yılmaz: Sen masal anlatmaya devam et, söylediklerine kendin bile inanmıyorsun.

Aytunç Erkin’in yazısı