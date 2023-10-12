Aytunç Erkin: Kılıçdaroğlu, ‘İstanbul delegesi beni destekler herkes rahat olsun’ dedi

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimleri bitti ve herkes “Büyük kurultayda genel merkezin işi zorlaştı, oylar kafa kafaya” yorumları yaptı. Peki bu konuda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne düşünüyordu? Yakın çevresine kurduğu tek cümle şu oldu: “İstanbul delegesi beni destekler herkes rahat olsun.” Burada Kılıçdaroğlu’na bu cümleyi kurmasına neden olansa eski danışmanı Erdoğan Toprak. Genel merkez diyor ki: “Toprak’a yakın çok sayıda isim delege oldu. Yarıya yakını diyebiliriz. Bu nedenden dolayı da ‘değişimciler kazandı’ demek doğru değil.” Hatırlayın geçen hafta Toprak, BBC Türkçe’ye röportaj vermiş ve şu cümleyi kurmuştu: “Özgür Çelik’i destekliyorum, ama büyük kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındayım.”
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