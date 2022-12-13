Aytunç Erkin: Kılıçdaroğlu bu soruya yanıt aradı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Bakanlığı’na yürüyüşünü anlamakta güçlük çekenler, mağdurun 2020’de şikayetçi ve o günden bu yana da devletin koruması altında olduğunu unutmamalı. İki yıldır ses kayıtlarına ve cinsel istismara yönelik deliller varken neden bir tutuklu yok? Kılıçdaroğlu bu soruya yanıt aradı ve İsmailağa’nın Hiranur Vakfı’nın korunduğunun altını çizdi.

SONUÇ: Artık yüzleşme zamanı! Devlet, 1950’lerden bu yana tarikat-cemaatlerin önünü açtı. Holdingleşen yapılar siyasetin, yargının, emniyetin, TSK’nın tam da göbeğinde! Nasıl unuturuz, amiral üniforması üstüne cübbe giyen subayı!

Aytunç Erkin’in yazısı