Aytunç Erkin: İmamoğlu, ‘değişim’ isteyen ekipten kim aday olursa onu destekleyecek

Ekrem İmamoğlu’nun, ilçe kongrelerinden önce yapmayı planladığı açıklamasının gecikmesinden dolayı kadrosuna “Elinizi çabuk tutun” dediği ifade edildi. Açıklamanın önümüzdeki hafta içinde olma ihtimali güçlü. Peki İmamoğlu ne diyecek? Kulislere göre “Lider ve yönetim değişimi şart” cümlesini bir kez daha kuracak ama genel başkan adaylığı konusunda bir açıklaması olmayacak.

Burada da ‘değişim’ isteyen ekipten kim aday olursa –ki burada öne çıkan aday Özgür Özel- onu destekleyecek. Ancak… Konuşmasında da “şu veya bu ismi destekliyorum” gibi bir cümle olmayacak. Bu arada İBB çevresine göre “Genel Merkez cumhurbaşkanlığı seçimlerine kurultay süreci kadar sıkı hazırlanmadı” değerlendirmeleri yapıldığının da altını çizelim.

Aytunç Erkin’in yazısı