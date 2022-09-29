Aytunç Erkin: Bunların yaşanacağı çok açıktı

Ancak… Akşener’in kurduğu şu cümleler de önemli: “(Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) Aday olmalarıyla ilgili de bir problemim yok. 1 yıl evvel önce bu iki arkadaşımızın ismi önde gidiyordu. İki arkadaşımızın seçmeninin taraftar haline dönmesi yarına yönelik problem yaratır dedim. İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok dedim. Aday olurlar, olmazlar, aslolan kazanmaktır.”

Peki kim kim bu, aklı başında, devlet deneyimi olan kazanacak aday? Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş mı? İki isim de belediye başkanlığı dışında devlette görev almadı. Peki kim? Süreç çoklu adaya giderse devlet tecrübesi olan isimlerden aklıma gelen isim Meral Akşener. Ya da Kılıçdaroğlu değilse devlet tecrübesi olan dışarıdan bir aday mı? Kim acaba? CHP liderinin İzmir açıklamaları, İYİ Parti liderinin Habertürk yayınında sonra, güç savaşının medya aracılığıyla devam ettiği görüldü. Masada konuşulmazsa bunların yaşanacağı da çok açıktı. Yani masaya balans ayarları devam edecekti ve etti!

Aytunç Erkin’in yazısı