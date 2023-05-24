Aytunç Erkin: 24-25 Haziran kongresi yeni bir dönemin habercisi

İYİ Parti’de kongre kararı alındı ve siyaset 28 Mayıs seçimi dışında yeni bir gündemi daha konuşmaya başladı. Adı üstünde olağan kongre! Ancak… “Aday çıkarın” çağrısını İYİ Parti lideri Meral Akşener’den duyunca “olağan görünen sert bir kongre olacak” diye düşündüm. Önceki akşam da Habertürk canlı yayınında “meydan okuyan” bir Akşener portresiyle de netleştim: 24-25 Haziran kongresi yeni bir dönemin habercisi.

Neden mi? Önce İYİ Parti liderinin cümlelerine bakalım: “… Millet İttifakı’nın bünyesindeki partilerin toptan özeleştiri yapması kavramını doğru bulmuyorum. Biz 2018’deki oyumuzun aynısını aldık. 44 milletvekili çıkarmış oluyoruz. Kararları oylayarak aldık. Dolayısıyla aynı kaldık. Bizim yüzde 10’luk kemikleşmiş oyumuz var. 24-25 Haziran’da olağan büyük kongre yapacağız. Daha yüksek bir oy olmamız gerekiyordu. Bu benim sorumluluğumdadır. Sorumluluk bana aittir, başarı olarak kabul ediliyorsa herkesindir. Başarısızlık bana aittir. İtirazı olan arkadaşlarımız bir araya gelir, aday çıkarılır, yarışılır. Ben de elbette adayım tabii ki.”

Tanıdığım kadarıyla Meral Akşener “bilgiye” dayalı olmadan konuşmaz. “İtirazı olanlar aday çıkarsın” diye de cümle kurmaz. Ankara’nın siyaset koridorlarını yakından takip eden isimler de benim gibi düşünüyor. Ofislerde değil de arenada konuşulacak dönemin yaklaştığını söylüyorlar.

Aytunç Erkin’in yazısı