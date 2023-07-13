Aytunç Erkin: 14-28 Mayıs öncesindeyse ‘rota’ farklıydı ‘kaptan’ başka konuşuyordu

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden’la yaptığı görüşmede “değişimin” şifrelerini şu açıklamasıyla verdi: “… Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum.”

“Daha önceki görüşmelerin ısınma turları” cümlesinin altını çizelim ve NATO Zirvesi’ne kadar geçen süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan üzerinden yapılan görüşme diplomasisinin “ısınma” olduğunu söyleyelim. Burada bir noktaya daha dikkat çekmekte fayda var. Erdoğan’ın, Biden ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Bu kadronun “Avrasya liginde” değil “Batı liginde” oynamak için kurulmuş bir kadro olduğunun da herkes farkında! 14-28 Mayıs öncesindeyse ‘rota’ farklıydı ‘kaptan’ başka konuşuyordu.

Aytunç Erkin’in yazısı