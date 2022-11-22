Ayşenur öğretmenin cenazesinde konuşan bakan yardımcısı: Öğretmenlik yapıp ölse sadece sınıfındaki öğrencileri onu bilecekti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Suriye’nin kuzeyinden atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan’ın cenazesinde, “Ayşenur öğretmenimiz eğer ömrü boyunca öğretmenlik yapsa ve ölseydi sadece sınıfındaki öğrencileri onu bilecekti. Ama şimdi Ayşenur öğretmenimiz öyle bir öğretmenlik makamına yükseldi ki bütün millet onu biliyor” dedi.

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13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti.

Buna karşılık Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları cumartesi gecesi Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı.

Bunun üzerine Kilis ve Gaziantep’e roketler düşmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YPG’nin bu sabah Karkamış’a roketli saldırıda bulunduğunu, saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin de yaralandığı duyurmuştu.

Bakan Yardımcısı Sezgin, Ayşenur Alkan’ın, Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Hz. Ali Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Sezgin, Nizip Asri Mezarlığı’ndaki defin sonrası ‘Ayşenur öğretmenin ölümsüzlüğü tadanlardan olduğunu’ söyledi.

AA’nın haberine göre Sezgin, şöyle konuştu: “Ayşenur öğretmenimiz eğer ömrü boyunca öğretmenlik yapsa ve ölseydi sadece sınıfındaki öğrencileri onu bilecekti. Ama şimdi Ayşenur öğretmenimiz öyle bir öğretmenlik makamına yükseldi ki bütün millet onu biliyor. O bütün insanlığın öğretmeni oldu ve kıyamete kadar, insanlık durduğu sürece onun adı öğretmenlik yapmaya devam edecektir. Bizim kültürümüzde, inancımızda ilim yolunda yürürken, ilimle meşgul olurken ölen de şehittir. Dolayısıyla Ayşenur öğretmenimiz hem canını vatan için vermiş bir şehit hem de ilim yolunda yürürken şehit olmuştur. Dolayısıyla bu kadar çok yönlü bir şehidin karşısındayız.

Ayşenur öğretmenimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun, o insanlığın önünde bir rehber, bir nur, bir barış ve sevgi yolu olacaktır. Tuttuğu kalemle insanlığa insanlığı öğretecektir. İnsanlığı bilmeyen vahşi, satılmış o hainlere insanca yaşamanın ne olduğunu anlatacaktır. Ayşenur öğretmenimizin canından daha kıymetli bildiği vatanı, bayrağı, kitabı vardı. O değerler uğruna canını verdi ve değerler uğruna verdiği o canı, ebedileşti. Artık o bütün milletin öğretmeni, bütün milletin bayrağı. Dün ölseydi toprak olacaktı, bugün milletin gönlüne, milletin kalbine gömüldü ve milletin bayrağı oldu.”