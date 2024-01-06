Ayşenur Arslan: Selahattin Demirtaş’ın babasıyla vedalaşamaması çok dokundu

Selahattin Demirtaş’ın babasıyla vedalaşamaması çok dokundu.

Ben gözlerini kapayıp yanaklarını okşayarak uğurlamıştım babamı. Yanındaydım. Yanındaydık.

Demirtaş için “Hapse atmak yetmez.. Türkiye’nin öteki ucuna gönderin” diyen kimdi bilmiyorum. Ama bu mevzuda adaletten, yargı sürecinden falan bahsedilemeyeceğini biliyorum. Çocuklarınız, eşiniz.. Ve yaşları nedeniyle onca yoldan gelemeyen anne babanız..

AKP diyenlere kızıp Adalet ve Kalkınma Partisi denmesini isteyenler! Hangi adaletten söz ediyoruz acaba?

Can Atalay iki AYM kararına rağmen hala içerde. Osman Kavala, “98 yaşındaki annesini göremeden kaybedeceğini” düşünüyor. 28 Şubat diye içeri atılan emekli generaller yavaş yavaş ölüyor.

Adaletmiş!

Ayşenur Arslan’ın yazısı