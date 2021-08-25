Ayşen Uysal: Kadınlar sesini yükselttikçe Taliban’ın dikenli yolda ilerlemesini sağlayabilir

Şu an Taliban rejimi altında Afganistan’da her şey çok belirsiz ve puslu. Bu pusun dağılmasını sağlayacak olan ya da tam tersi, pusu koyu bir sise ya da zifiri karanlığa dönüştürecek olan Taliban’ın bildik, bilmedik politikaları olduğu kadar, aynı zamanda Afgan kadınların ve uluslararası kadın dayanışmasının tutumu da. İşte o nedenle bir Afgan kadının gündelik yaşamı itirazını dillendirmeye dönüştüren bir tutumu, Kadıköy’den Süreyya Operasının önünden yükselen Türkiyeli kadınların dayanışma eylemleri, dünyanın dört bir yanında dağıtılan bildiriler, vs. çok önemli, çok yaşamsal. Kadınlar seslerini yükselttikçe, itirazlarını dillendirdikçe zifiri karanlığa giden yolu tersine çevirebilirler ya da en azından Taliban’ın, dikensiz gül bahçesinde değil de dikenli yolda ilerlemesini sağlayabilirler. Her şeye rağmen ve hatta ölümü göze alarak…
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Göç mü, kültürel değişim aracı mı?
İktidar 20 yıldır değiştiremediği ‘modern ve seküler sosyal/kültürel alan’ı Müslüman göçleriyle melezleştirmeyi, Türk ulus-devleti yerine ‘ortak paydası Müslümanlık’ olan yeni bir devlet inşa etmeyi hedefliyor olabilir.
Afganistan: Sonu gelmeyen bir savaş ve tarihin tekerrürü
Genel anlamda bakıldığında ise Afganistan’da tarih bir kez daha tekerrür etmiştir. Fiilen 40 senedir süren bir savaşın sonrasında geriye kalan tek gerçeklik ise yoksulluk, yıkım ve yeniden başlayacak kanlı bir savaş.
İstanbul’da kiralar uçuşta: İki yıl sürebilir
Kentsel dönüşüm, ülkeye gelen yabancılar, okulların açılacak olması ve yeni inşaatların azalmasıyla birlikte İstanbul’da kiralar fahiş düzeyde yükseldi. Mal sahipleri içinde astronomik artışlar sonrası eski kiracılarını tahliye etme yoluna gidenler bile var.
Taliban’dan ulusal müzik enstitüsüne baskın: Enstrümanlar parçalandı
Taliban militanları, ülkenin önde gelen müzik okullarından Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’nü basarak, müzik aletlerini parçalandı. Enstitünün kurucusu ve yöneticisi olan Ahmad Sarmast, Taliban’ın değiştiği yönündeki mesajlara şüpheyle yaklaşıyor: “Sosyal medyada ortaya çıkan videolar pek iç açıcı değil.”
Britanyalı bakandan Times’a ‘Türkiye’ çıkışı
Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkesinin Afgan sığınmacılar için Türkiye’de sığınmacı kampları kurmayı planladığına dair haberlerin hiçbir dayanağının bulunmadığını söyledi.