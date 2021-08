Ayşen Uysal: Kadınlar sesini yükselttikçe Taliban’ın dikenli yolda ilerlemesini sağlayabilir

Şu an Taliban rejimi altında Afganistan’da her şey çok belirsiz ve puslu. Bu pusun dağılmasını sağlayacak olan ya da tam tersi, pusu koyu bir sise ya da zifiri karanlığa dönüştürecek olan Taliban’ın bildik, bilmedik politikaları olduğu kadar, aynı zamanda Afgan kadınların ve uluslararası kadın dayanışmasının tutumu da. İşte o nedenle bir Afgan kadının gündelik yaşamı itirazını dillendirmeye dönüştüren bir tutumu, Kadıköy’den Süreyya Operasının önünden yükselen Türkiyeli kadınların dayanışma eylemleri, dünyanın dört bir yanında dağıtılan bildiriler, vs. çok önemli, çok yaşamsal. Kadınlar seslerini yükselttikçe, itirazlarını dillendirdikçe zifiri karanlığa giden yolu tersine çevirebilirler ya da en azından Taliban’ın, dikensiz gül bahçesinde değil de dikenli yolda ilerlemesini sağlayabilirler. Her şeye rağmen ve hatta ölümü göze alarak…

Ayşen Uysal’ın yazısı