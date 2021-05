Ayşen Uysal: İktidar, değersizliğimizi göstermek için her yolu deniyor

İçinden geçtiğimiz şu günlerde AKP iktidarı vatandaş olmadığımızı hissettirmek ve değersizliğimizi göstermek için her yolu deniyor. Bir yandan Dışişleri Bakanının Almanya ziyareti sırasında yaptığı konuşma, diğer yandan Kültür ve Turizm Bakanlığının turistleri Türkiye’ye çekebilmek için hazırladığı reklam filmleri, tüm bunların yanında aşı meselesi ve salgının perçinlediği ekonomik krizden çıkmak için bir başına bırakılmamız… Say say bitmez.

İzlenilen aşı politikaları şu ülkede her birimizin az çok -bazılarımızın ise çok derinden- hissettiği değersizlik hissini katmerledi. Aşılamada önceliklileri belirlemek için benimsenen yaş kriterinin giderek önüne geçen meslek ölçütünün adeta suyu çıktı. Aşıda öncelik hakkı elde eden meslek grupları, risk gruplarından çok, bizzat hükümetin önceliklerini resmetmeye başladı.

Ayşen Uysal’ın yazısı