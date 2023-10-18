Ayşen Uysal: Fransa siyasetinin temel aktörleri darma duman

Bu arada Fransa siyasetinin temel aktörleri de darma duman. Filistin-İsrail meselesinde yaşanan gelişmelerden ötürü solda çok derin bir bölünme oldu. Fransız Komünist Partisi (PCF) sol ittifak NUPES (Ekolojik, Sol ve Halkçı Yeni Birlik) ile yollarını ayırma noktasına geldi. Bunun nedeni Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketinin Lideri Jean-Luc Mélanchon’un Hamas’ı terör örgütü olarak nitelememesi. France Culture radyosunda geçtiğimiz cuma günü bir programa katılan PCF Lideri Fabien Roussel NUPES ile yolları ayırmanın sinyallerini çok net bir biçimde verdi. Benzer bir biçimde, Sosyalist Parti (PS) de Mélanchon’un yönteminden ve Hamas’ı terörist örgüt olarak nitelendirmemesinden rahatsız. Sosyalist Parti içinde bir grup, partinin NUPES ittifakından ayrılması için harekete geçti. Ortalık toz duman.

Fransa’daki bu gelişmeler, Hamas’ın saldırısının ve İsrail’in kitlesel imha operasyonlarının, ülkenin iç siyasetini ve gündelik yaşamını nasıl da derinden etkileyeceğini ve biçimlendireceğini gösteriyor. Fransa örneklerden sadece biri. Benzer durum başka ülkelerde de yaşanıyor, yaşanacaktır. Zira, dünyanın herhangi bir yerine düşen ateş, günümüz dünyasında başka yerleri de yakıyor. Hele de bu yer Ortadoğu ise!

Ayşen Uysal’ın yazısı