Ayşen Uysal: Emekli vekillerin aldıkları zam bile emeklilerin yüzde 90’ının aylıklarından daha fazla

14 Temmuz 2023 tarihinde TBMM Genel Kurulunda bir torba yasa kabul edildi. Yasanın iki satırlık 16. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 43. maddesinde bir değişiklik yapıldı. Buna göre, gösterge rakamları yükseltilerek milletvekili emeklilerinin de diğer memurlar gibi yüzde yirmi beş zam alması sağlandı. Bu da yaklaşık 13 bin TL zam almaları anlamına geliyor. Bu rakam, yani sadece zam bir asgari ücretten daha fazla.

Emekli vekillerin sadece aldıkları zam bile bu ülkedeki emeklilerin yüzde 90’ının emekli aylıklarından daha fazla! Particilikten emekli olan vekillere vergilerimizle ödediğimiz rakam bu. Bugün birin dördünden emekli kıdemli bir profesörün emekli maaşı 30 bin TL. Bu profesör sadece iki yıl vekillik yaparsa alacağı emekli maaşı 65 bin TL! Temsili demokrasinin yarattığı particiler ayrıcalıklı sınıfından söz ediyoruz. Kendi sınıfsal çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket eden ve politik farklılıkları teferruat olan siyaset sınıfından!

Ayşen Uysal’ın yazısı