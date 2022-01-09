Ayşen Şahin: Ülkede 20 yıldır bir sürü insan iki kere ikinin dört ettiğini anlatmaya çalışıyor

Yirmi yıldır bu ülkede bir sürü insan dört koldan iki kere ikinin dört ettiğini anlatmaya çalışıyor. Kötüye ve cahile. Biri yekten reddediyor, diğerinin anlamak işine gelmiyor.

Bu kadar basit bir matematik için bile orantısız bedeller ödeniyor.

Dolar 10 lira olacak diyenlerin yargılanması, 20 Aralık gecesi hakkında yorum yapan ekonomistlere soruşturma açılması gibi.

Kadın hareketinin yıllardır “Bizi öldüremezsiniz”i anlatmaya çalışıp gazla ve copla karşılaşması gibi.

Gazeteciyi gazetecilikten tutuklayamazsınız diye bağıran gazetecinin de gözaltına alınması gibi.

Ayşen Şahin’in yazısı