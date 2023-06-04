Ayşen Şahin: Muhalefet yekten kaybetmiş hissinden kurtulmak gerek

Emek ve Özgürlük İttifakı içinde TİP ve Yeşiller Sol arası yaşanan tek liste tartışmasının kapladığı alan, söz konusu olan vekil sayısından daha fazlasını kaybettirdi. Oysa uygulanan bir orta yoldu, iki tarafın da birincil tercihi değildi. Bu noktada yukarıdaki münazara ve üslup kısmını yeniden hatırlatmak gerekecek. Haklı çıkma kaygısını fayda yaratma çabası, bakış açısı sunma, objektif dinleyebilme, karşılıklı saygı ve ortak karara uyum ile değiştirmek gerek. Bu yollar belli ki birlikte yürünecek. Hatta daha birleşik bir güçle yürünmesi gerekecek. Mesafeli mücadele, safları seyrek bırakır.

İktidar her şeyi harika başarmış ve muhalefet yekten kaybetmiş hissinden kurtulmak gerek. İstikrar söylemi yerini birbirine tezatların apar topar bir araya getirildiği bir Cumhur İttifakına bıraktı, bu da derme çatma bir koalisyondur. Mecliste blok oylar olmayabilir. Aynı durum Millet İttifakı için de kısmen benzer. Dolayısıyla Meclis mesaisi önem kazanacak. Muhalefet vekillerinin alandaki mücadeleden düşüp Meclisteki mesailerine ağırlık vermesi gerekecek. Ancak sahanın da boş kalmaması gerek. Bu yüzden her siyasi oluşum, alanda olduğunu hissettirecek kadrolara, sözcülere ağırlık vermek durumunda.

Ayşen Şahin’in yazısı