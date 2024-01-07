Ayşen Şahin: MHP burnunu gösteriyor her yerden aynı anda, bir yanda Yargıtay bir yanda sokakta, emniyette ve daha nerelerde kadrolaştıysa

Rejim ortadan kaldırılmıyormuş gibi gidip ilgi isteyen başka detaylarda harcadığımız zamanlarda, bunu da ekseriyetle sosyal medyada yaptığımızda, dönüp dönüp izlediğim bir kısa video oldu bu hafta.

Vezneciler Meydanı’nda günlük 66 TL’lik KYK bursu ile geçinemediği için bildiri dağıtan üniversitelilere saldırmış Ülkü Ocaklarından bir grup.

MHP burnunu gösteriyor her yerden aynı anda, bir yanda Yargıtay bir yanda sokakta, emniyette ve daha nerelerde kadrolaştıysa.

Gencecik bir kadın vardı: meydanın ortasında, elinde bir demet bildiri, bağırıyor: Bizler Üniversite öğrencisiyiz, bize reva görülen günlük 66 TL ile yaşayamıyoruz, yaşamayacağız da.

Bu faşist çeteler, AKP iktidarının yancılığını yapmaya devam etseler de bizler bunun teşhirini yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Beyazıt faşizme mezar olacak. Üniversiteler bizimle özgürleşecek.”

Şimdi bu kareyi; sosyal medya kullanıcı profilleri gözünden değerlendirelim. Sinikler diyecek ki, “Bin yıldır aynı söylem, sizinle ne değişecek ki?”

Kıyasçılar gelecek “Günlük bedavadan 66 TL, emekli onca yıl çalıştı, onlar ne yapsın?” Nefretperver gelecek “Starbucks’tan da kahve içmeyiverin, sırtında bin liralık gocukla kalkmış 66 lira yetmez diyor.”

Tespitçi gelecek Ülkü Ocakları tarihçesi anlatacak, analizci gelecek bunlar neden sokakta böyle görünür oldu onu masaya yatıracak.

Ayşen Şahin’in yazısı