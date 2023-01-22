Ayşen Şahin: Kazanmak zorundayız

Bizim yapmamız gereken, azınlığın sesi olarak öyle etkili, öyle coşkulu ve cesur olacağız ki değil sekiz bin, seksen binlik trolleri de olsa sessiz çoğunluğa dönüşecekler.

Çünkü bizim camımızın önündeki siste canavar saklı, bizimki hayat memat mücadelesi.

Biz kazanmak zorundayız.

Pasifliğe, pesimistliğe, yılgınlığa yerimiz yok. 20 senedir sağ kalmayı başarmışız, bu can çıkmadıkça ümit kesmek yok.

Değiştirme gücü bizde, hele bir sis dağılsın, o zaman gücümüzle daha neleri değiştirebileceğimize bakacağız.

Bu seçim, hayati bir yol taşı, hele bir çıkalım artık şu tepemize çökecek karanlık tünelden, biraz da papatyaları seyrederek güneş altında yol alalım, yol uzun.

Pek de bilimsel bir teori sayılmayan “Bir şeyi 40 kere söylersen olur” cümlesinin tarihçesi Antik Yunan’a, Hint mitolojisine dahi dayanıyor.

Ayşen Şahin’in yazısı