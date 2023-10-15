Ayşen Şahin: Kavala tahliye edilmezse 

2014’ten sonra Türkiye zaten süreç içinde demokratik bir imaj verme derdinden çıktı. Demokratikleşme bile değil, imajından dahi çıktı.

2011’de AB Bakanlığı kuran ve 2018’de kaldıran bu iktidar dönemine nasip oldu şu karar: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Ocak 2024’e kadar süre verdi.

Eğer Kavala tahliye edilmezse Türkiye heyeti AKPM yetkilerini kaybediyor ve bu haksız tutuklulukta sorumluluğu olan tüm yetkililer için Magnitsky Mevzuatı’nın devreye girmesi söz konusu. Bu da haksız tutuklulukta sorumluluğu olanların üye ülkelere girememesi, buradaki mal varlıklarının dondurulması gibi maddeleri kapsıyor.

Aynı günlerde Gezi davasının bir diğer tutsağı Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında karar vermesi beklenen AYM, üyelerden birinin “Dosyaya hazırlanamadığı” bahanesiyle kararı erteledi.

Depremde yok olmuş bir şehrin vekilini içeride tutmak pahasına “Dosyaya bakamadım” bahanesi, daha önemli ne işle meşguldünüz acaba?

Bir filmin etkisini silebilmek için 40 sene uğraşıp şimdi yenilerini “based on true story” sürekli servis ediyoruz dünyaya. Gezi davası, Kobane davası, Barış Akademisyenleri, Özgür Gündem davası, Pınar Selek davası…

Ayşen Şahin’in yazısı