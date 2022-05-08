Ayşen Şahin: Aylan bebeğe gözyaşı döken toplumdan ‘Gönderin bunları’ diyen bir kitleye dönüştük 

Ülkeye ilk Suriyeli göçü 2011’de başladı. 2012’de 100 bin olan bu sayı 2014’te 1.5 milyon, 2015’te 2.5 milyon… 2022’de ise 9 milyona ulaştı.

Son süreçte ise İran sınırından yüksek sayılarda Afganistan ve Pakistan’dan gelenlerin kaçak girişi söz konusu.

Türkiye’nin ise bir göçmen politikası yok. İran ile neden masaya oturulup sınır güvenliği konuşulmuyor, bilinmiyor.

Bu süreçte Aylan bebeğe hep birlikte gözyaşı döken bir toplumdan “Gönderin bunları” diyen bir kitleye dönüştük.

Sayı bir günde milyonlarca artmadı, geçen aydan bu yana da ikiye katlanmadı. Her ay biner biner insan geliyor. Ancak bir aydır mültecilerin insanlık dışı koşullarda emeğinin sömürüldüğünden, cinayetlere kurban gittiklerinden, hâlâ üçüncü bir ülkeye geçebilmek için sınır boylarında donarak ya da boğularak can verdiklerinden ve acilen işlevli bir göçmen politikasına geçilmesi gerektiğinden bahsedemiyoruz.

Ayşen Şahin’in yazısı