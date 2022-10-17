Ayşe Özek Karasu: Norveç, kendini Avrupa Birliği’nin kurtarıcısı gibi görüyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle enerji çıkmazına giren Avrupa Birliği’nin (AB) doğalgaz ihtiyacını yeni açılan Baltık boru hattı üzerinden kapatarak 1 trilyon dolarlık varlık fonuna yeni milyarları istifliyorlar. Kulüp üyesi olsalardı fiyatta ikrama zorlanacaklardı. Oysa üyelik zincirinden bağımsız, piyasa fiyatı üzerinden AB’nin bir numaralı gaz tedarikçisi durumuna gelmiş bulunuyor Norveç.

AB üyeleri yaptırımlar çerçevesinde Rusya’dan doğalgaz alımında büyük kesintiye gitti. Ancak yenilenebilir enerji kaynakları ve tasarruf önlemleri gaz açığını kompanse edebilecek düzeyde değildi. Norveç ile Polonya arasında yeni açılan Baltık boru hattı imdada yetişti. Geçen eylül ayı itibariyle Avrupa Birliği doğalgaz ihtiyacının yüzde 20’sini Norveç’ten karşıladı. Böylece savaş öncesinde doğalgazın yüzde 40’ını ithal ettiği Rusya’ya bağımlılığı azaldı.

Bu nedenle Norveç kendisini bir nevi kurtarıcı olarak görüyor, fakat karşı taraftan savaşı fırsata çevirip haksız zenginleşmekle suçlanıyor; haddini fazlasıyla aşan kazancını paylaşması gerektiği ileri sürülüyor. AB cephesinde Oslo’nun enerji gelirini oburca ve saldırgan bulanlar var. Oslo tarafında ise en amiyane tabiriyle şu hava hakim: Almanya Rusya’nın ucuz petrol ve doğalgazı sayesinde zenginleşirken biz onun parasına göz koymadık, şimdi neden ucuz gaz verelim!

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı