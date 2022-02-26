Ayşe Özek Karasu: Moskova’nın Kiev’de ‘zehirli işlere’ bulaştığına dair makul şüpheler mevcut

Zelenski ise “Düşmanın bir numaralı hedefi benim, iki numaralı hedef ailem” diyor. Zelenski indirilip Moskova kuklası bir rejim oturtulduktan sonra Putin pekala ateşkese yanaşabilir. Batı’dan “Bu demokrasiye karşı darbedir” sözleri yükselir, yaptırımlar da devam eder. Sonra Kırım’ın ilhakında olduğu gibi mesele buzdolabına kaldırılır.

Ayrıca Moskova’nın Kiev’de de “zehirli işlere” bulaştığına dair çok makul şüpheler mevcut. 2004’te Turuncu Devrim sırasında muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Viktor Yuşenko’nun dioksinle zehirlenmesi çok gerilerde kaldı ama unutulmadı. Zehirin organlarına saldırmasıyla yakışıklı yüzü çopurlaşan Yuşenko yıllar sonra BBC’nin “zehirde Putin’in parmağı olup olmadığı” sorusu üzerine “Bir cevabım var ama söylemem” demiş ve eklemişti: “Avrupa kendi vatandaşları için en büyük tehlikenin, 21’inci Yüzyıl’da Ortaçağ yöntemlerine başvuran bir Rusya olduğunu anlamalıdır.”

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı