Ayşe Özek Karasu: Kanada feminist dış politika yürüttüğü için masanın sol tarafında kadınlar oturuyor

Brüksel’de NATO toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun Kanada heyetiyle buluşmasında masadaki cinsiyet dağılımına bakıp kelle hesabı yapanlar oldu. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly dahil bütün ekip kadınlardan oluşurken, Türk tarafında sadece bir kadın varmış!

Öyle. Ama o işler kadınların sayısıyla yürümüyor. Kanada bir süredir feminist dış politika yürüttüğü için masanın sol tarafında kadınlar oturuyor. Fakat Trudeau hükümetinde kota hesabıyla cinsiyet eşitliği sağlansın diye orada oturmuyorlar.

Feminist dış politika yeni bir paradigma; İsveç ve Kanada öncülüğünü yapıyor, İspanya ve Meksika takipçisi oluyor, Almanya’daki yeni koalisyon da hükümet programına feminist dış politikaya geçişi konuşlandırmış bulunuyor.

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı