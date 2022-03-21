Ayşe Özek Karasu: Ayçiçek yağı gemilerinin yolunu gözleyen sadece biz değiliz

Ukrayna’dan gelecek ayçiçek yağı gemilerinin yolunu gözleyen sadece biz değiliz. Örneğin Almanya üst seviyede sıvı yağ alarmı veren ülkelerden. Gerçi gemilerin varışı “son dakika” müjdeli haberi olur mu bilemeyiz, iktidara yakın basının yazdığı gibi bir yağ paniği yaşanmıyor halk arasında ama sektör yetkililerine göre şu sıra gemi filan gelmiyor.

Rusya’nın işgalinden önce iki ila üç haftada bir Ukrayna’dan kalkan yaklaşık 30 bin ton ham yağ yüklü gemi Rotterdam Limanı’na yanaşır sonra da iç su yollarından Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki rafinerilerine ulaştırılırdı. Fakat bu sevkiyat düzeneği durdu. Yağ ihtiyacının yüzde 94’ünü ithalatla karşılayan Almanya’nın önümüzdeki eylül ayına kadar Ukrayna’dan 2.5 milyon ton ayçiçek yağı alacağı var. Ortaya çıkacak büyük açığı Güney Amerika ya da Avrupa’nın güneyinden kompanse etme imkanı olmadığı da söyleniyor.

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı