Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ayşe Özek Karasu: Avrupa Birliği’nde telaş ve şüpheye yol açan iki hadise yaşanıyor


Avrupa Birliği’nde telaş ve şüpheye yol açan iki hadise yaşanıyor. Biri Fransız seçmenin en sağdan en sola Putin’ci adaylara oy yağdırması; diğeri ise Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in Kremlin’de Putin’e yaptığı ziyaret.

Gerçi her iki konuya dair kaygı ve kuşkular siyasette doğrudan liderler düzeyinde açık açık dillendirilmiyor, ancak ABD yayın organları dahil bütün Batı medyasındaki yorumlarda Fransa seçimini Macron’a karşı Putin’in kazanmasına ramak kalmış gibi bir hava var. 24 Nisan’daki ikinci turu Macron’un kaybetmesini kimse beklemiyor, fakat siyasi analistlere göre Le Pen’e sadece 3-5 puan fark atabileceği hesabı sinirleri geriyor. Oysa 2017’nin ikinci turunda fark 30 puandı.


Moskova’ya giden tek Batılı lider olan Nehammer’in ise bu görüşmeden ne elde ettiği sorgulanıyor.

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı

SON HABERLER

Ali’nin ifade özgürlüğü!

Ali Babacan, Ali İsmail’in ne ifade özgürlüğünün tarafındaydı, ne yaşama hakkının. Bugün ise kendi ifade özgürlüğünü koruyormuş gibi yapıp kendisini protesto eden gençlerin ifade özgürlüğüne salça oluyor…

Babacan’ı protesto eden ODTÜ’lüler: Amacımız hafıza tazelemekti

AKP’den ayrılıp DEVA Partisi’ni kuran Ali Babacan’ı protesto eden Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, Babacan’ı okula almama gibi bir durumun söz konusu olmadığını, protestoyu duyunca kendisinin gelmediğini anlattı. Öğrenciler protesto amaçlarının ‘hafıza tazelemek’ olduğunu belirtti.