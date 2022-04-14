Ayşe Özek Karasu: Avrupa Birliği’nde telaş ve şüpheye yol açan iki hadise yaşanıyor

Avrupa Birliği’nde telaş ve şüpheye yol açan iki hadise yaşanıyor. Biri Fransız seçmenin en sağdan en sola Putin’ci adaylara oy yağdırması; diğeri ise Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in Kremlin’de Putin’e yaptığı ziyaret.

Gerçi her iki konuya dair kaygı ve kuşkular siyasette doğrudan liderler düzeyinde açık açık dillendirilmiyor, ancak ABD yayın organları dahil bütün Batı medyasındaki yorumlarda Fransa seçimini Macron’a karşı Putin’in kazanmasına ramak kalmış gibi bir hava var. 24 Nisan’daki ikinci turu Macron’un kaybetmesini kimse beklemiyor, fakat siyasi analistlere göre Le Pen’e sadece 3-5 puan fark atabileceği hesabı sinirleri geriyor. Oysa 2017’nin ikinci turunda fark 30 puandı.

Moskova’ya giden tek Batılı lider olan Nehammer’in ise bu görüşmeden ne elde ettiği sorgulanıyor.

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı