Aynı şirkette en uzun çalışma rekoru kırdı: Uzun ve mutlu bir kariyer için tavsiyelerini anlattı

Brezilya’da 100 yaşında bir adam aynı şirkette en uzun süre çalışma rekorunu kırarak Guinness Rekorlar kitabına girdi.

Fotoğraflar: Reuters

Brusque şehrinde yaşayan Walter Orthmann tam 84 yıldır aynı şirkette çalışarak rekorun sahibi oldu.

Orthmann RenauxView isimli kumaş şirketinde fabrika katında çalışmaya başladı. Ardından yönetim katına yükseldi ve sonunda satış müdürü oldu.

Büyük başarısına rağmen Orthmann’ın uzun ve tatmin edici profesyonel yaşam için tavsiyesi şaşırtıcı bir şekilde çok basit: “Sevdiğiniz işi yapın ve abur cuburdan uzak durun. Çalışmayı sevmeniz gerek. Çalışmaya istekle ve mücadele ruhuyla başladım. Sırf çalışıyorum demek için herhangi bir işi yapamazsınız. İşe yaramaz, dayanamazsınız.”

Orthmann fit kalmak için her gün esneme hareketleri yaptığını ve beslenme düzenine büyük özen gösterdiğini söylüyor: “Tuz ve şekerden uzak duruyorum. Sindirim sistemine zarar veren şeylerden uzak duruyorum. Kola gibi gazlı içecekler tüketmiyorum. Sadece iyi gelen şeyler tüketiyorum”