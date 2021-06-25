Aynı anda dört organ nakli: 50 kişilik ekip eş zamanlı ameliyat yaptı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi’nde 50 kişilik ekip eş zamanlı operasyonlarla beyin ölümü gerçekleşen kişinin dört organını uygun hastalara nakletti.

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AA’nın üniversitenin açıklamasından aktardığına göre Muğla’da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki gencin organlarının bağışlanması sonrası oluşturulan ekip bu kente hareket etti.

Zamanla yarışan ekip, kalp, karaciğer, akciğer, bir böbrek ve bir korneayı eş zamanlı ameliyatla hastadan aldı. Bu sırada, organların nakledileceği uygun hastalar belirlendi ve ameliyathaneler hazırlandı.

Ekibin hastaneye dönmesiyle nakil ameliyatları başlatıldı. Uygun hastalara yapılan dört nakil ameliyatı gece saatlerine kadar sürdü.

Ekibe teşekkür ziyaretinde bulunan rektör Prof. Dr. Necdet Budak şunları söyledi: “Güçlü kadromuz yoğun bir çalışmayla önemli bir başarıya imza attı. Ege Üniversitesi olarak kaliteli sağlık hizmeti sunmak için sürekli gelişim içindeyiz. Egeliler olarak mevcut başarılarımızı daha üst seviyelere taşıyoruz. Pandemi sürecinde 50 kişilik ekibin görev aldığı eş zamanlı organ nakli sayesinde hastalarımız yeni bir hayata başlayacak. Organları bağışlanan gencimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailesine böyle bir karar verdikleri için teşekkür ediyorum. Hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum.”