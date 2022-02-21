Aynı aileden dokuzuncu kişi Covid nedeniyle hayatını kaybetti

Rize’de aynı aileden Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren dokuzuncu kişi defnedildi.

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AA’nın haberine göre Rize Devlet Hastanesi’nde 4 Şubat’tan beri Covid-19 sebebiyle tedavi gören evli ve bir çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36) dün akşam hayatını kaybetti.

Babasını, abisini, iki halasını ve dört kuzenini, 15 ay içinde belli aralıklarla Covid-19’dan kaybeden Yalçınkaya’nın cenazesi, Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

‘Ailenin genetiği araştırılsın’

Aileye başsağlığı dileyen Gürgen Muhtarı İsmet Pehlivan yetkililere seslenerek “Bu ailenin genetiğinin araştırılması gerekiyor. Daha önce de talepte bulunduk. Bir cevap alamadık. Bu aile dokuz kişi kaybetti. Geri kalanlar son derece tedirgin, yardım istiyor” dedi.