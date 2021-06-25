Aynı aileden 10 kişi bitkisel karışım içtikten sonra hayatını kaybetti

Nijerya’da, bir ailenin 10 ferdi içtikleri bitksel karışım sonrasında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: gazettengr.com (temsili)

Polis, Kwara eyaletinde yaşayan bir kadının, el ayak ağız hastalığına yakalandığını, iki kişinin ona geleneksel tıpta kullanıldığını öne sürdükleri karışımı verip içerse iyileşeceğini ancak aile içinde yayılmasını engellemek amacıyla herkesin tüketmesi gerektiğini söylediğini açıkladı.

Açıklamaya göre Biogberu adlı köyde yaşayan kadın ve ailesi karışımı içti. İçen 10 kişinin hepsi hayatını kaybetti.

Eyaletin polis teşkilatının sözcüsü Okasanmi Ajayi, ölenlerin en küçüğünün iki yaşındaki bir bebek en yaşlısının ise 40 yaşında olduğunu, soruşturma başlatıldığını, bitkisel karışımı satan iki kişinin yakalanıp tutuklandığını söyledi. Açıklamada, bu iki kişinin bölgede tanınan, güvenlilen geleneksel tıp uygulayıcıları olup olmadığının netlik kazanmadığı belirtildi.