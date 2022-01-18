AYM’ye bir yılda 66 bin bireysel başvuru

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) geçen yıl 66 bin 121 bireysel başvuru yapıldı.

AYM’nin internet sitesinde 2012-2021 arasındaki bireysel başvuru ve norm denetimi istatistikleri yayımlandı.

AA’nın bu verilerden aktardığına göre AYM’ye bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012’den 31 Aralık 2021’e kadar 361 bin 159 bireysel başvuru yapıldı. Bunların 302 bin 429’u sonuçlandırıldı. Başvuruların karşılanma oranı yüzde 83,7 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl 66 bin 121 bireysel başvurunun 45 bin 321’i sonuçlandırıldı.

En fazla bireysel başvuru ise 80 bin 756’yla 2016’da yapıldı.

25 bin 857 hak ihlali kararı

Yüksek Mahkeme’nin sonuçlandırdığı başvurulardan 261 bin 681’i ‘kabul edilemez’ bulunurken, 25 bin 857 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine, 840 başvuruda ‘hakkın ihlal edilmediği’ne hükmedildi. Sonuçlandırılan başvurulardan 12 bin 627’sinde idari ret kararı verilirken, 1424 başvuruda ise diğer kararlar çıktı.

En az bir hakkın ihlal edildiğine karar verilen 25 bin 857 başvurunun yıllara göre dağılımında 11 bin 830’la 2021 yılı ilk sırada yer aldı.

İhlal kararının verildiği başvuruların hak ve özgürlüklere göre dağılımında ‘adil yargılanma hakkının ihlali’ 20 bin 84’le ilk sırada yer aldı. Bu sayı, ihlal kararlarının yüzde 76,8’ini oluşturdu.

Bunu yüzde 11,4’le ‘mülkiyet hakkının ihlali’, yüzde 2,6’yla ‘özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkının ihlali’, yüzde 2,5’le ‘ifade özgürlüğünün ihlali’ kararları izledi.

1416 iptal ve itiraz başvurusu sonuçlandırıldı

2012-2021 arasında AYM’ye 319 iptal davası, 1137 itiraz başvurusu yapıldı. Karara bağlanan başvuruların sayısı 1416.

Geçen yıl AYM’ye toplam 134 iptal davası ve itiraz başvurusu yapılırken, söz konusu alanda en fazla başvuru 199 ile 2014’te yapıldı.

AYM tarafından 2021’de iptal davalarının 18’inde iptal, 14’ünde ret kararı verildi. 2021’de sonuçlandırılan itiraz başvurularında ise 10 iptal, 49 ret ve 15 birleştirme kararı verildi.